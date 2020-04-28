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Санврачу Ляшко украинцы доверяют больше, чем Супрун – "Рейтинг"

Вторник, 28 апреля 2020, 12:55
Санврачу Ляшко украинцы доверяют больше, чем Супрун – Рейтинг

Главному санитарному врачу Украины и заместителю главы Минздрава Виктору Ляшко украинцы доверяют больше, чем министру здравоохранения Максиму Степанову и трем предыдущим руководителям МОЗ, включая Ульяну Супрун.

Источник: опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенный 24-24 апреля 2020 года

Детали: Среди руководителей медицинской отрасли главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% (19% не знают такого).

Действующему министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 25%, не доверяют – 26% (38% не знают такого).

Если говорить о бывших главах Министерства здравоохранения, то на сегодня Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют – 63% (не знают – 13%); Илье Емцу доверяют 16%, не доверяют – 33% (не знают – 41%); Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют – 39% (не знают такой – 41%).

 

На востоке страны доверие ко всем этим чиновникам ниже, а на западе – выше.

 

Другие подробности: 49% опрошенных отметили, что за последние 2 года качество государственных медицинских услуг скорее ухудшилась, 33% – что осталась на том же уровне, 12% – что улучшилась.

За последние 6 месяцев 43% респондентов не увидели изменений в качестве медуслуг, 33% считают, что она скорее ухудшилась. 11% – скорее улучшилась.

Справка: Социологи "Рейтинга" опросили 1200 респондентов по телефону (метод CATI – computer-assisted telephone interviews). Это были жители всех регионов, кроме оккупированных территорий, в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Темы: социологияопросМинздравмедицина
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