Регламент Ради пропонують змінити, щоб відповідати вимогам Угоди про асоціацію

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Вівторок, 28 квітня 2020, 14:15

Керівник комітету ВР з питань інтеграції України до Євросоюзу  Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що парламенту доведеться змінити свої процедури для відповідності вимогам "енергетичного" додатку до Угоди про асоціацію.

Про це вона заявила під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром DiXi Group.

Як відомо, затверджені торік оновлений додаток XXVII до Угоди про асоціацію, що регулює співпрацю України та ЄС у сфері енергетики, передбачають, що Україна буде погоджувати з Єврокомісією своє нове законодавство, яке стосується сфери енергетики.  Ця норма набула чинності торік і є невід’ємною частиною Угоди, однак її практичне застосування лише починається.

За правилами, з якими погодився український уряд, під погодження підпадають усі законопроєкти, що їх розглядає парламент.

На думку Іванни Климпуш-Цинцадзе, Верховна рада не зможе повноцінно виконати цю норму без змін до регламенту.

"Вважаю, що на джентльменських домовленостях нам не вдасться в парламенті діяти далі. Необхідно змінювати регламент. І тут нам дуже важливо мати розуміння з боку монобільшості", заявила вона.

Климпуш-Цинцадзе вважає, що погодження енергетичного законодавства із ЄК вигідно самій Україні: "Це не просто зобов’язання. Це можливості".  В Єврокомісії наголошують, що жодна інша держава за межами ЄС не має подібних положень про інтеграцію до європейського енергетичного ринку у власному законодавстві.

Як повідомлялося, у березні Верховна рада почала погоджувати з ЄС енергетичні законопроєкти за новою процедурою.

Європейська правда

Теми: Верховна Рада євроінтеграція асоціація ЄС


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