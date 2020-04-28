Віцепрем’єр Пристайко визнав кадрові проблеми в урядовому офісі з євроінтеграції

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко визнав, що через обмеження, пов’язані із карантином, профільний урядовий офіс працює із недостатнім штатом.

Про це він заявив у вівторок під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром DiXi Group, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами віцепрем’єра, у штаті урядового офісу є кілька ключових вакансій, заповнити які неможливо. "Ми не маємо можливості оголосити конкурси. Ви знаєте, навіть на керівника офісу ми не можемо оголосити конкурс. Разом з тим, ми працюємо з тими людьми, які в нас є", - підкреслив Пристайко.

Варто зауважити, що кілька керівних вакансій в урядовому офісі виникле ще торік, коли звідти звільнилося кілька людей, але заповнити їх не вдалося. ЗІ зміною уряду та початком карантину пошук претендентів призупинився.

Одним зі шляхів подолання проблеми Пристайко назвав створення нового проєкту з перекладу законодавчих актів та їхніх проектів – зараз цю роботу здійснюють фахівці Урядового офісу. Це, зокрема, стосується енергетичного законодавства, яке Україна погоджує із Єврокомісією.

"Ми не є перекладачами. Якщо ми зможемо відокремити переклад актів у окремий проєкт і зосередити роботу фахівців на аналізі відповідності законодавства праву ЄС – це вже буде чудовий результат", - пояснив віцепрем’єр.

Раніше повідомлялося, що регламент Верховної ради пропонують змінити, щоби відповідати вимогам Угоди про асоціацію.