Віцепрем’єр Пристайко визнав кадрові проблеми в урядовому офісі з євроінтеграції

2472 перегляди
Вівторок, 28 квітня 2020, 15:25

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко визнав, що через обмеження, пов’язані із карантином, профільний урядовий офіс працює із недостатнім штатом.

Про це він заявив у вівторок під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром DiXi Group, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами віцепрем’єра,  у штаті урядового офісу є кілька ключових вакансій, заповнити які неможливо. "Ми не маємо можливості оголосити конкурси. Ви знаєте, навіть на керівника офісу ми не можемо оголосити конкурс. Разом з тим, ми працюємо з тими людьми, які в нас є", - підкреслив Пристайко.

Варто зауважити, що кілька керівних вакансій в урядовому офісі виникле ще торік, коли звідти звільнилося кілька людей, але заповнити їх не вдалося. ЗІ зміною уряду та початком карантину пошук претендентів призупинився.

Одним зі шляхів подолання проблеми Пристайко назвав створення нового проєкту з перекладу законодавчих актів та їхніх проектів – зараз цю роботу здійснюють фахівці Урядового офісу. Це, зокрема, стосується енергетичного законодавства, яке Україна погоджує із Єврокомісією.

"Ми не є перекладачами. Якщо ми зможемо відокремити переклад актів у окремий проєкт і зосередити роботу фахівців на аналізі відповідності законодавства праву ЄС – це вже буде чудовий результат", - пояснив віцепрем’єр.

Раніше повідомлялося, що регламент Верховної ради пропонують змінити, щоби відповідати вимогам Угоди про асоціацію.

Теми: Пристайко Кабінет міністрів євроінтеграція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Авіакатастрофа МАУ: Україна чекає пояснення слів іранського депутата про "гарну роботу військових" 7 квітня 2020, 01:12
Пристайко відповів Сивохо: У НАТО немає заборони на вступ країни з конфліктом 12 березня 2020, 10:53
Авіакатастрофа МАУ: до України збирається велика іранська делегація 2 березня 2020, 15:55
Усі новини
Головні новини
Ключовим фігурантом справи MH17 виявився заступник голови Прикордонслужби РФ – Bellingcat
Історичний момент: Зеленський підписав закон про ринок землі
Саакашвілі говорить депутатам уже більше про позицію радника Зеленського
Садовий зробив тест на COVID-19: лікарі порадили працювати з дому
Усі новини
Фото

18 пар очей, від яких неможливо відірвати погляд

поради

Як нормалізувати життя у стресовий час