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Тимошенко відреагувала на "історичний момент" Зеленського: Зрадив народ

Вівторок, 28 квітня 2020, 16:31
Тимошенко відреагувала на історичний момент Зеленського: Зрадив народ

ВО "Батьківщина" планує в найкоротші терміни оскаржити в Конституційному суді закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Джерело: лідерка політсили Юлія Тимошенко в Facebook

Пряма мова: "Дива не сталося – президент підписав скандальний закон про розпродаж української землі. Обираючи між інтересами українців та зобов’язаннями перед міжнародними аферистами, Володимир Зеленський став на бік глобальних спекулянтів. Він зрадив народ, порушив присягу, зазіхнув на конституційний лад та державний суверенітет...

Боротьба продовжується. Ми у найкоротші терміни оскаржимо це злочинне рішення у Конституційному суді".

Деталі: Тимошенко заявила, що "Батьківщина" не відступить.

Що передувало: 28 квітня глава держави Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі, ухвалений парламентом 31 березня, назвавши це історичним моментом для України.

15 квітня Тимошенко принесла в офіс президента лист, у якому вимагала від Зеленського накласти вето на ухвалений парламентом законопроект про ринок землі.

Знати більше: Зеленський vs Коломойський: битва за МВФ, в якій загинула монобільшість

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Ринок землі відкрили, мораторій скасували: що треба знати про новий закон

Українська правда
Теми: земляЗеленськийТимошенко
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