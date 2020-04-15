Тимошенко принесла на Банкову лист Зеленському

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Середа, 15 квітня 2020, 16:01

Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагає від президента Володимира Зеленського накласти вето на ухвалений парламентом законопроект про ринок землі.

Джерело: Тимошенко в коментарі жуналістам біля будівлі Офісу президента в середу в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я принесла лист - звернення до президента... Я хочу зараз прямо звернутися до Зеленського: якщо ви підпишете закон про продаж сільськогосподарської землі і не накладете вето - ви скоїте злочин, у якого не буде терміну давності, і рано чи пізно ви будете відповідати за це за Кримінальним кодексом".

Деталі: На думку Тимошенко, при прийнятті законопроекту про ринок землі було порушено 5 статей Конституції України.

Вона також повідомила, що у "Батьківщини" вже готове конституційне подання про невідповідність цього законопроекту Основному закону, і якщо президент підпише закон, то її команда звернеться до Конституційного суду.

Що передувало: На позачерговому засіданні 13 квітня народні депутати відхилили 13 постанов про скасування закону про ринок землі і таким чином розблокували його підписання.

Передісторія:

  • 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.
  • Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.
  • Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

Знати більше: Зеленський vs Коломойський: битва за МВФ, в якій загинула монобільшість

Теми: земля Тимошенко Зеленський


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