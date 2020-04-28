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Тимошенко отреагировала на "исторический момент" Зеленского: Предал народ

Вторник, 28 апреля 2020, 16:31
Тимошенко отреагировала на исторический момент Зеленского: Предал народ

ВО "Батькивщина" планирует в кратчайшие сроки обжаловать в Конституционном суде закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

Источник: лидер политсилы Юлия Тимошенко в Facebook

Прямая речь: "Чуда не произошло - президент подписал скандальный закон о распродаже украинской земли. Выбирая между интересами украинцев и обязательствами перед международными аферистами, Владимир Зеленский стал на сторону глобальных спекулянтов. Он предал народ, нарушил присягу, посягнул на конституционный строй и государственный суверенитет...

Борьба продолжается. Мы в кратчайшие сроки обжалуем это преступное решение в Конституционном суде".

Детали: Тимошенко заявила, что "Батькивщина" не отступит.

Что предшествовало: 28 апреля глава государства Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, принятый парламентом 31 марта, назвав это историческим моментом для Украины.

15 апреля Тимошенко принесла в офис президента письмо, в котором потребовала от Зеленского наложить вето на принятый парламентом законопроект о рынке земли.

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Украинская правда

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Темы: земляЗеленскийТимошенко
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