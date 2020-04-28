Подати документи для участі у конкурсі на посаду керівника Державної податкової служби за кілька днів встигли 43 претенденти, серед яких і нардеп попередніх скликань Микола Катеринчук.

Джерело: координатор проекту PROSUD активістка "Автомайдану" Катерина Бутко в колонці "Української правди", заява міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова в ефірі "Свободи слова"

Пряма мова Бутко: "За 1 день подачі документів своє бажання стати головою важливого державного органу виявило 6 людей. Серед них: колишні фіскали часів Януковича та Клименка, багаторічні політики з величезними статками та кілька взагалі невідомих загалу осіб".

За словами Немчінова, документи для участі в конкурсі на посаду очільника податкової за неділю і понеділок подали 43 особи.

Пряма мова Немчінова: "Рішення уряду було в п'ятницю, на сайті Кабміну воно появилося в суботу і фактично неділя і понеділок іде прийом документів. Це мало, але вже за тих два дні тільки на одну посаду керівника податкової 43 заявки".

Деталі: Бутко зазначає, що 28 квітня уже плануються співбесіди з кандидатами, без жодних конкурсних комісій чи тестових процедур.

Координаторка PROSUD зокрема повідомила, що за на посаду головного податківця податися: Василь Поїзд, Герман Андес, Микола Катеринчук, Єлізавета Рошуорова, Дмитро Іванов, Дмитро Олексієнко.

Василь Поїзд – працівник Державної фіскальної служби. Він також претендує на посаду заступника голови ДПС.

Василь Поїзд

Бутко пише, що Поїзд став відомим у 2012 році коли він, як начальник відділу податкової служби, керував обшуком податківцями магазину Rozetka. Інтернет-магазин тоді звинувачували в несплаті податків, але подібні обшуки були стандартною схемою тиску на бізнес з боку влади Януковича.

У 2017 році Василь Поїзд переміг у конкурсі для якого сам формував ситуативні завдання. За цим фактом СБУ та прокуратура Києва проводили обшуки, але слідство зайшло в глухий кут, а Поїзд продовжив роботу.

Остання посада Поїзда - Директор департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС. 20 лютого цього року він подав декларацію перед звільненням.



Герман Андес – ще один претендент на посаду голови ДПС, який давно працює у фіскальній службі. Він також одночасно претендує і на посаду заступника голови ДПС.



Андес у 2012 році, за часів Януковича, займав посаду начальника регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України у Києві.

Герман Андес

Андес задекларував земельні ділянки в Києві загальною площею понад 15 га, столичну нерухомість, дорогий годинник та величезний кредит у понад 73 млн грн пі заставу згаданих ділянок. Більшість з цього можна знайти у деклараціях до 2018 року. У 2019 році в фіскала немає ані кредиту, ані ділянок.

Микола Катеринчук – екснардеп також претендує на посаду голови податкової. Катеринчук народний депутат трьох скликань: 2002, 2007 та 2012 років.

Колишній нардеп володіє елітною нерухомістю. Зокрема, квартирою в Києві вартістю понад 27 млн грн. У декларації статків більше.

Микола Катеринчук

Єлізавета Рошуорова – кандидат на посаду голови податкової. Згідно з декларацією ані кандидат, ані дорослі члени її родини (чоловік та мати) за 2019 рік не заробили жодної гривні. Бутко вважає, що Рошуорова та її родина приховує офіційні доходи.

Дмитро Олексієнко – кандидат на посаду голови та заступника голови ДПС. Він був головою громадської ради при Державній фіскальній службі у 2014-2016 роках, а ще раніше був членом громадських рад при податковій, Міністерстві доходів та зборів та Фонду держмайна.



Олексієнко – член федерації бухгалтерів та аудиторів. Він є бенефіціаром трьох аудиторських фірм: одна з них, ТОВ "Стандарт-Аудит", за останні роки виграла 22 державні тендери на майже 8 млн грн.

Сам Олексієнко, згідно з декларацією, за весь 2019 рік заробив трохи більше ніж 100 тис. грн.

Дмитро Іванов також претендент на посаду голови та заступника ДПС. Згідно з декларацією він проживає в Чернігові та є співвласником компанії, яка займається виробництвом фарб та лаків. Іванов також зареєстрований як приватний підприємець сферою роботи якого є малярство та штукатурні роботи.

Що було раніше: 24 квітня Кабмін звільнив очільників податкової та митної служби – Сергія Верланова та Максима Нефедова.

Наступного дня уряд оголосив новий конкурс на посаду керівника та заступника Державної податкової служби. Дедлайном подачі документів був понеділок, 27 квітня, тобто, для підготовки та надання документів кандидат мав лише 1 робочий день.

Новина була подана без позиції Немчінова. Уточнено кількість претендентів на крісло глави податкової служби з 6 до 43.