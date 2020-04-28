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Харківська і Київська лабораторії дали різні результати: у ЗСУ перерахували хворих COVID-19

Вівторок, 28 квітня 2020, 17:54
Харківська і Київська лабораторії дали різні результати: у ЗСУ перерахували хворих COVID-19

У Харківському лабораторному центрі повідомили, що 9 військових медиків мають COVID-19, в армії біологічні матеріали цих медиків направили до лабораторії у Київ, яка інфекції не знайшла. Наразі в армії 47 хворих COVID-19, а не 53 як повідомлялося вранці 28 квітня.

Джерело: командування медичних сил ЗСУ

Деталі: Йдеться про спалах у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, що на Харківщині.

Зокрема, 26 квітня у Харківському обласному лабораторному центрі повідомили, що 9 працівників лікувального закладу після проходження ПЛР-тесту на COVID-19 мають позитивний результат.

У жодного з них до проходження тесту не було клінічних проявів хвороби, тому в ЗСУ вирішили відібрати біологічні матеріали у цих осіб повторно і надіслати до вірусологічної референс-лабораторії у Київ.

Ще 50 зразків взяли у персоналу госпіталю, який мав контакти із цими особами або надає допомогу пораненим.

Дослівно: "За результатами контрольного тестування, 7 військових медиків, які раніше мали підтвердження щодо захворювання, отримали негативну реакцію на гостру респіраторну хворобу COVID-19, результати ще двох тестів надійдуть найближчим часом".

28 квітня у цих 9 медиків здійснили другий забір біологічного матеріалу, який також відправили до лабораторії.

Повідомляється, що до отримання результатів двох ПЛР-тестів 9 медичних працівників з підозрою на коронавірус та ще 9 військових медиків, які перебували з ними у ймовірному контакті, знаходитимуться на самоізоляції.

У разі отримання двох негативних результатів ПЛР-тестувань ці люди будуть вважатися здоровими.

У ЗСУ уточнили ранкову інформацію щодо хворих COVID- 19. Зокрема, 27 квітня хворобу підтвердили лише у 3-х осіб, тому загальна кількість хворих в армії не 53, а 47 осіб.

У відомстві додали, що інформацію про проведення ПЛР тестувань неможливо приховати або викривити, бо тестування проводиться у цивільних або військових лабораторіях, які подають усі дані до Центру громадського здоров’я.

Українська правда
Теми: арміяЗбройні силиCovid-2019коронавірус
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