Харьковская и Киевская лаборатории дали разные результаты: в ВСУ пересчитали больных COVID-19

В Харьковском лабораторном центре сообщили, что 9 военных медиков имеют COVID-19, в армии биологические материалы этих медиков направили в лабораторию в Киев, которая инфекции не нашла. Сейчас в армии 47 больных COVID-19, а не 53 как сообщалось утром 28 апреля.

Источник: командование медицинских сил ВСУ

Детали: Речь идет о вспышке в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, на Харьковщине.

В частности, 26 апреля в Харьковском областном лабораторном центре сообщили, что 9 работников лечебного учреждения после прохождения ПЦР-теста на COVID-19 имеют положительный результат.

Ни у одного из них к прохождению теста не было клинических проявлений болезни, поэтому в ВСУ решили отобрать биологические материалы в этих лиц повторно и отправить в вирусологическую референс-лабораторию в Киев.

Еще 50 образцов взяли у персонала госпиталя, который имел контакты с этими лицами или оказывает помощь раненым.

Дословно: "По результатам контрольного тестирования, 7 военных медиков, которые ранее имели подтверждение о заболевании, получили негативную реакцию острой респираторной болезни COVID-19, результаты еще двух тестов поступят в ближайшее время".

28 апреля в этих 9 медиков провели второй забор биологического материала, который также отправили в лабораторию.

Сообщается, что до получения результатов двух ПЦР-тестов 9 медицинских работников с подозрением на коронавирус и еще 9 военных медиков, находившихся с ними в предполагаемом контакте, находиться на самоизоляции.

В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестирования эти люди будут считаться здоровыми.

ВСУ уточнили утреннюю информацию о больных COVID-19. В частности, 27 апреля болезнь подтвердили только в 3-х человек, поэтому общее количество больных в армии не 53, а 47 человек.

В ведомстве добавили, что информацию о проведении ПЦР-тестирования невозможно скрыть или исказить, потому тестирование проводится в гражданских или военных лабораториях, которые подают все данные в Центр общественного здоровья.