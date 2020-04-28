Путін продовжив "неробочі дні" в Росії до 11 травня

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Вівторок, 28 квітня 2020, 17:58

Путін продовжив "неробочі дні" в Росії до 11 травня

Російський президент Володимир Путін продовжив введені раніше в цілях боротьби з поширенням коронавирусной інфекції COVID-19 "неробочі дні".

Джерело: РБК

Деталі: Раніше ці дні повинні були закінчитися 30 квітня.

Проте у вівторок Путін заявив, що неробочими - з урахуванням звичайних для початку вихідних – будуть всі дні аж до 11 травня.

Путін пояснив необхідність пролонгації жорстких заходів боротьби з COVID-19 тим, що епідемія в Росії ще не досягла свого піку.

Передісторія: 27 квітня у Росії прозвітували про понад 87 тисяч осіб захворілих на коронавірус, що на 3 тисячі більше ніж у Китаї.

Теми: Росія Путін коронавірус


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