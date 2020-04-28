Путин продлил "нерабочие дни" в России до 11 мая

Российский президент Владимир Путин продлил введенные ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 "нерабочие дни".

Источник: РБК

Детали: Раньше эти дни должны были закончиться 30 апреля.

Однако во вторник Путин заявил, что нерабочими – с учетом обычных для начала выходных – будут все дни до 11 мая.

Путин объяснил необходимость пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19 тем, что эпидемия в России еще не достиг своего пика.

Предыстория: 27 апреля в России отчитались о более 87 тысяч человек заболевших коронавирусом, что на 3000 больше чем в Китае.