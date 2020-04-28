КПП встановили біля гуртожитку під Києвом, де зафіксували спалах коронавірусу

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Вівторок, 28 квітня 2020, 20:10

Біля гуртожитку у Петропавлівській Борщагівці, де було зафіксовано випадок масового захворювання на Covid-19, встановлено контрольно-пропускний пункт, чергують правоохоронці і представники органів місцевого самоврядування.

Джерело: працівник відділу комунікацій поліції Київщини Віталія Грохольська, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Грохольської: "Там встановлений контрольно-пропускний пункт, задіяні працівники поліції, працівники управлінь патрульної поліції, також представники органів місцевого самоврядування.

З гуртожитку не випускають людей, до гуртожитку - у разі нагальної потреби під розписку впускають, але вже не випускають цих людей. Грубих порушень карантину чи громадського порядку не допущено".

Деталі: За її словами, поліцейські забезпечують публічний порядок по периметру гуртожитку.

Передісторія: У гуртожитку під Києвом зафіксували спалах коронавірусу.

Теми: Київська область Королевська епідемія карантин


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