КПП установили возле общежития под Киевом, где зафиксировали вспышку коронавируса
Возле общежития в Петропавловской Борщаговке, где был зафиксирован случай массового заболевания Covid-19, установлен контрольно-пропускной пункт, дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.
Источник: работник отдела коммуникаций полиции Киевщины Виталия Грохольская, которую цитирует "Укринформ"
Прямая речь Грохольский: "Там установлен контрольно-пропускной пункт, задействованы работники полиции, работники управлений патрульной полиции, также представители органов местного самоуправления.
Из общежития не выпускают людей, в общежитие - в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей. Грубых нарушений карантина или общественного порядка не допущено".
Детали: По ее словам, полицейские обеспечивают общественный порядок по периметру общежития.
Предыстория: В общежитии под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса.