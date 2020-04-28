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КПП установили возле общежития под Киевом, где зафиксировали вспышку коронавируса

Вторник, 28 апреля 2020, 20:10
КПП установили возле общежития под Киевом, где зафиксировали вспышку коронавируса

Возле общежития в Петропавловской Борщаговке, где был зафиксирован случай массового заболевания Covid-19, установлен контрольно-пропускной пункт, дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.

Источник: работник отдела коммуникаций полиции Киевщины Виталия Грохольская, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Грохольский: "Там установлен контрольно-пропускной пункт, задействованы работники полиции, работники управлений патрульной полиции, также представители органов местного самоуправления.

Из общежития не выпускают людей, в общежитие - в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей. Грубых нарушений карантина или общественного порядка не допущено".

Детали: По ее словам, полицейские обеспечивают общественный порядок по периметру общежития.

Предыстория: В общежитии под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевская областьКоролевскаяэпидемиякарантин
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