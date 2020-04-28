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У Чернігів коронавірус могли привезти з Росії

Вівторок, 28 квітня 2020, 22:42
У Чернігів коронавірус могли привезти з Росії

У Чернігові підтверджено вже 5 випадків інфікування коронавірусом, і всі вони через порушення самоізоляції чоловіками, які приїхали з Російської Федерації.

Джерело: начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Владислав Кухар, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кухаря: "Буквально сьогодні з’явилася інформація ще про двох позитивних осіб. Схема, на жаль, та сама. Чоловік, який приїхав із Російської Федерації, порушив умови самоізоляції. Він, швидше за все, і заразив свою дружину. Він зараз почуває себе добре, ніяких клінічних проявів не має.

Але в жінки - субфебрильна температура, є катаральні явища. Їй призначене лікування, вона буде знаходитися вдома під наглядом лікарів, а далі будемо дивитися по розвитку ситуації".

Деталі: Він нагадав, що перший випадок коронавірусу в Чернігові теж був виявлений у чоловіка, який повернувся із заробітків у Росії, не самоізолювався й інфікував свою дружину. Вона зараз перебуває на стаціонарному лікуванні, стан здоров’я - середньої тяжкості. Чоловік знаходиться вдома на самоізоляції, ніяких клінічних ознак захворювання в нього немає.

П’ятою інфікованою стала медсестра з Чернігівської міської лікарні №1, яка входила до складу мобільної бригади і брала у хворих на COVID-19 аналізи крові. У неї теж немає клінічних ознак хвороби і вона перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря.

За словами Кухаря, інфіковані мешкають у трьох мікрорайонах Чернігова - на Масанах, Ремзаводі та Шерстянці. Обстежено експрес-тестами - 263 мешканці Чернігова, ПЛР-тестами - 257 осіб.

Що було раніше: у мерії Чернігова заявляли, що тільки 22 квітня у місті зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

Знати більшеСкільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧернігівРосіякоронавірусепідемія
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