В Чернигов коронавирус могли привезти из России

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Вторник, 28 апреля 2020, 22:42

В Чернигове подтверждено уже 5 случаев инфицирования коронавирусом, и все они из-за нарушения самоизоляции мужчинами, которые приехали из Российской Федерации.

Источник: начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухарь, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кухаря: "Буквально сегодня появилась информация еще о двух положительных лицах. Схема, к сожалению, та же. Мужчина, который приехал из Российской Федерации, нарушил условия самоизоляции. Он, скорее всего, и заразил свою жену. Он сейчас чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений нет.

Но у женщины - субфебрильная температура, есть катаральные явления. Ей назначено лечение, она будет находиться дома под наблюдением врачей, а дальше будем смотреть по развитию ситуации".

Детали: Он напомнил, что первый случай коронавируса в Чернигове тоже был обнаружен у мужчины, вернувшегося с заработков в России, не самоизолировался и инфицировал свою жену. Она сейчас находится на стационарном лечении, состояние здоровья - средней тяжести. Мужчина находится дома на самоизоляции, никаких клинических признаков заболевания у него нет.

Пятой инфицированной стала медсестра из Черниговской городской больницы №1, которая входила в состав мобильной бригады и принимала у больных COVID-19 анализы крови. У нее тоже нет клинических признаков болезни и находится дома под наблюдением семейного врача.

По словам Кухаря, инфицированные живут в трех микрорайонах Чернигова - на Масанах, Ремзаводе и Шерстянке. Обследовано экспресс-тестами - 263 жителя Чернигова, ПЦР-тестами - 257 человек.

Что было раньше: в мэрии Чернигова заявляли, что только 22 апреля в городе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

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Темы: Чернигов Росcия коронавирус эпидемия


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