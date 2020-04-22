Ми трималися скільки могли: у Чернігові звітують про перший випадок Covid

У мерії Чернігова заявили, що тільки зараз у місті зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом.

Джерело: заступник мера міста Олександр Ломако у Facebook

Пряма мова: "Ми трималися, скільки могли, але... Офіційно підтверджено перший випадок Covid-19 в Чернігові".

Деталі: За словами Ломака, це – 56-річна жінка, чоловік якої був на заробітках у Росії та повернувся 13 квітня. Подружжя проживає вдвох.

Хвора перебуває в інфекційному відділенні 2-ї міської лікарні, хвороба протікає без ускладнень.

Її чоловіку зробили експрес-тест, він негативний. Найближчим часом буде проведено і лабораторне дослідження ПЛР.

В будинку, де проживає подружжя, проводиться дезінфекція.

Передісторія: При цьому 21 квітня повідомлялося, що в Чернігівському райсуді, який розташований в Чернігові, проводять дезінфекцію, оскільки в одного з учасників судового засідання виявили коронавірус.

Станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки захворювання на COVID-19, з них 13 у Чернігівській області.