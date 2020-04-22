Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ми трималися скільки могли: у Чернігові звітують про перший випадок Covid

Середа, 22 квітня 2020, 22:13
Ми трималися скільки могли: у Чернігові звітують про перший випадок Covid

У мерії Чернігова заявили, що тільки зараз у місті зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом.

Джерело: заступник мера міста Олександр Ломако у Facebook

Пряма мова: "Ми трималися, скільки могли, але... Офіційно підтверджено перший випадок Covid-19 в Чернігові".

Деталі: За словами Ломака, це – 56-річна жінка, чоловік якої був на заробітках у Росії та повернувся 13 квітня. Подружжя проживає вдвох.

Хвора перебуває в інфекційному відділенні 2-ї міської лікарні, хвороба протікає без ускладнень.

Її чоловіку зробили експрес-тест, він негативний. Найближчим часом буде проведено і лабораторне дослідження ПЛР.

В будинку, де проживає подружжя, проводиться дезінфекція.

Передісторія: При цьому 21 квітня повідомлялося, що в Чернігівському райсуді, який розташований в Чернігові, проводять дезінфекцію, оскільки в одного з учасників судового засідання виявили коронавірус.

Станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки захворювання на COVID-19, з них 13 у Чернігівській області.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧернігівкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Чернігів
Заступник мера Чернігова придбав трансформатор для ТЕЦ дорожче на 30 млн – СБУ
McDonald's відновив роботу у Чернігові та Кривому Розі
Обшуки у Чернігівській міськраді: слідчі шукають рішення про звільнення Атрошенка – "Чесно"
Останні новини
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
Усі новини...
Реклама: