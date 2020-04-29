Шмигаль запевняє, що Україна готова до можливого наступного піку COVID-19 

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, медична система готова до можливого наступного піку захворюваності на коронавірус.

Джерело: повідомлення Кабміну із посиланням на Шмигаля

Пряма мова: "Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм".

Деталі: Про це йшлося під час засідання Ради з питань економічного розвитку. На останній, йдеться у повідомлення, були присутні провідні економісти, урядовці та голови комітетів Верховної Ради.

Вони зібрались для обговорення етапів виходу із карантину та заходів із підтримки бізнесу.

Шмигаль також стверджує, що "уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації".

Очільник Кабміну також повідомив, що наступного тижня уряд планує затвердити постанову про те, як будуть діяти перші етапи виходу з карантину.

Пік захворюваності очікується з 3 по 8 травня.

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