Шмыгаль уверяет, что Украина готова к возможному следующему пику COVID-19

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, медицинская система готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом.

Источник: сообщение Кабмина со ссылкой на шныряли

Прямая речь: "Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм".

Детали: Об этом шла речь во время заседания Совета по вопросам экономического развития. На последней, говорится в сообщении, присутствовали ведущие экономисты, чиновники и главы комитетов Верховной Рады.

Все они собрались для обсуждения этапов выхода из карантина и мер по поддержке бизнеса.

Шмыгаль также утверждает, что "правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации".

Глава Кабмина также сообщил, что на следующей неделе правительство планирует утвердить постановление о том, как будут действовать первые этапы выхода из карантина.

Пик заболеваемости ожидается с 3 по 8 мая.

Напомним: