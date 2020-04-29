Коронавірус: Росія випередила Іран за кількістю хворих

За останніми даними, кількість випадків коронавірусу у Росії становить 93,5 тисяч, в Ірані ж підтвердили на одну тисячу менше інфікувань.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Із початку спалаху у всьому світі зареєстрували 3 мільйони 114 тисяч випадків зараження. Нині вилікувались майже 926 тисяч осіб. Водночас жертвами коронавірусу стали 217 тисяч людей.

У Росії за цей час померли 867 людей, в Ірані – 5877. Останні декілька тижнів в РФ дуже стрімко поширюється захворювання.

У США підтвердили 1 мільйон 12 тисяч заражень та 58 тисяч смертей. Одужали від COVID-19 понад 115 тисяч інфікованих.

Іспанія за кількістю заражень є другою у світі. Нині там зафіксували 232 тисячі випадків коронавірусу, із них 123 тисячі вилікувались та майже 24 тисячі осіб померли.

В Італії вже одужали 69 тисяч людей, померли – понад 27 тисяч. Усього в країні зареєстрували 201,5 тисяч інфікувань.

За останню добу сумну першість за числом смертей також тримають Сполучені Штати – 2470 жертв.

За цей же час у Великій Британії померли 586 осіб, у Бразилії – 520, в Італії – 383, у Франції – 367, у Іспанії – 301, в Еквадорі – 208.

За вказаний період у світі зареєстрували 76,5 тисяч нових випадків. Із них понад 25 тисяч у США. Також понад близько 6,4 тисяч підтвердили у Росії та Бразилії. Майже 4 тисячі випадків діагностували у Великій Британії.

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