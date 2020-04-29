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Коронавирус: Россия опередила Иран по количеству больных

Среда, 29 апреля 2020, 04:49
Коронавирус: Россия опередила Иран по количеству больных

По последним данным, количество случаев коронавируса в России составляет 93,5 тысяч, в Иране же подтвердили на одну тысячу меньше заражений.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: С начала вспышки во всем мире зарегистрировали 3 миллиона 114 тысяч случаев заражения. Сейчас вылечились почти 926 тысяч человек. В то же время жертвами коронавируса стали 217 тысяч.

В России за это время умерли 867 человек, в Иране – 5877. В РФ заболевание стремительно распространяется последние несколько недель.

В США подтвердили 1 миллион 12 тысяч заражений и 58 тысяч смертей. Выздоровели от COVID-19 более 115 тысяч инфицированных.

Испания по количеству заражений является второй в мире. Сейчас там зафиксировали 232 тысячи случаев коронавируса, из них 123 тысячи вылечились и почти 24 тысячи человек умерли.

В Италии уже выздоровели 69 тысяч человек, умерло – более 27 тысяч. Всего в стране зарегистрировали 201,5 тысяч заражений.

За последние сутки печальное первенство по числу смертей также держат Соединенные Штаты – 2470 жертв.

За это же время в Великобритании умерли 586 человек, в Бразилии – 520, в Италии – 383, во Франции – 367, в Испании – 301, в Эквадоре – 208.

За указанный период в мире зарегистрировали 76,5 тысяч новых случаев. Из них более 25 тысяч в США. Также более около 6,4 тысяч подтвердили в России и Бразилии. Почти 4 тысячи случаев диагностировали в Великобритании.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

  • Глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус
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