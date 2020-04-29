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За день на Буковині підтвердили 60 випадків COVID-19

Середа, 29 квітня 2020, 05:55
За день на Буковині підтвердили 60 випадків COVID-19

У Чернівецькій області всього зареєстрували 1489 випадків зараження, лише за останній день позитивні результати тестування виявили у 60 осіб.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "У Чернівецькій області сьогодні, 28 квітня, офіційно підтверджено ще 60 випадків зараження коронавірусом, із них 21 – у Чернівцях.Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1489 осіб".

Деталі: Зазначається, що цього дня одужали 19 буковинців. Усього ж в області побороли хворобу 98 осіб. 

Водночас у лікарнях для хворих на коронавірус перебуває 501 пацієнт. 

Що передувало: За останніми даними, в Україні вже 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (у 639 дітей та 1 843 медиків), зафіксовано 239 летальних випадки (132 чоловіки та 107 жінок), 992 пацієнти одужали (з них 209 медпрацівників).

Тоді ж у Чернівецькій області зафіксували 1429 інфікувань.

Українська правда

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Теми: Чернівецька областькоронавірус
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