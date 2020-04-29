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За день на Буковине подтвердили 60 случаев COVID-19

Среда, 29 апреля 2020, 05:55
За день на Буковине подтвердили 60 случаев COVID-19

В Черновицкой области всего зарегистрировали 1489 случаев заражения, только за последний день положительные результаты тестирования обнаружили у 60 человек.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "В Черновицкой области сегодня, 28 апреля, официально подтверждено еще 60 случаев заражения коронавирусом, из них 21 – в Черновцах. Общее число инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1489 человек".

Детали: Отмечается, что в этот же день выздоровели 19 буковинцев. Всего в области побороли болезнь 98 человек.

В то же время в больницах для пациентов с коронавирусом находится 501 человек.

Что предшествовало: За последними данными, в Украине уже 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (у 639 детей и 1843 медиков), зафиксировано 239 летальных случая (132 мужчины и 107 женщин), 992 пациента выздоровели (из них 209 медработников). 

Тогда же в Черновицкой области зафиксировали 1429 заражений.

Украинская правда

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Темы: Черновицкая областькоронавирус
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