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"З рефератом не підходити": комітет Ради завернув програму Кабміну

Середа, 29 квітня 2020, 11:32
З рефератом не підходити: комітет Ради завернув програму Кабміну

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності уряду Дениса Шмигаля.

Джерело: перший заступник голови профільного комітету нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook

Пряма мова: "Щойно наш податковий Комітет прийняв рішення направити на доопрацювання реферат (вона же програма...) діяльності уряду! З таким документом краще до нас навіть не приходити".

Деталі: Засідання комітету відбувається в режимі відеоконференції. За відповідне рішення проголосували 13 народних депутатів, 12 утрималися.

Що передувало: 2 квітня Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів затвердив програму діяльності і назвав деякі пріоритети.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаКабінет міністрів
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