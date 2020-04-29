"З рефератом не підходити": комітет Ради завернув програму Кабміну
Середа, 29 квітня 2020, 11:32
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності уряду Дениса Шмигаля.
Джерело: перший заступник голови профільного комітету нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook
Пряма мова: "Щойно наш податковий Комітет прийняв рішення направити на доопрацювання реферат (вона же програма...) діяльності уряду! З таким документом краще до нас навіть не приходити".
Деталі: Засідання комітету відбувається в режимі відеоконференції. За відповідне рішення проголосували 13 народних депутатів, 12 утрималися.
Що передувало: 2 квітня Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів затвердив програму діяльності і назвав деякі пріоритети.
Українська правда