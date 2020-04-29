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"С рефератом не подходить": комитет Рады завернул программу Кабмина

Среда, 29 апреля 2020, 11:32
С рефератом не подходить: комитет Рады завернул программу Кабмина

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

Источник: первый заместитель председателя профильного комитета нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook

Прямая речь: "Только что наш налоговый комитет принял решение направить на доработку реферат (она же программа ...) деятельности правительства! С таким документом лучше к нам даже не приходить".

Детали: Заседание комитета происходит в режиме видеоконференции. За соответствующее решение проголосовали 13 народных депутатов, 12 воздержались.

Что предшествовало: 2 апреля Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров утвердил программу деятельности и назвал некоторые приоритеты.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаКабинет министров
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