18-річний юнак загинув від коронавірусу на Житомирщині

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Середа, 29 квітня 2020, 12:07

У Житомирській області від коронавірусу померли дві людини – 18 та 85 років.

Джерело: Житомирська обласна державна адміністрація з посиланням на заступницю голови ОДА Наталію Остапченко 

Дослівно: "На Житомирщині зафіксовані ще два летальних випадки від коронавірусної інфекції. 29 квітня помер 85-річний житель с. Піски Житомирського району, діагноз якого був встановлений 20 квітня. Цього ж дня помер від ускладнень, які виникли через інфікування коронавірусом, 18-річний житель Попільнянського району".

Деталі: У першому випадку смерть настала від пневмонії, у другому – від кровотечі на фоні тромбозу.

Зазначається, що обидва чоловіки були на лікуванні у Житомирській центральній районній лікарні.

За словами Остапченко, загалом на Житомирщині станом на 29 квітня зареєстровано 357 випадків коронавірусу, від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 10 жителів, одужали 19 осіб.

В ОДА закликали жителів області часто та ретельно мити руки, не відвідувати місця масового скупчення людей, а при перших проявах недуги – негайно звертатися телефоном до лікарів.

Крім того, на Житомирщині на період травневих свят вирішили ввести жорсткіші карантинні заходи.

Зокрема, з 13:00 1 травня до 06:00 4 травня обмежили пересування та перебування громадян у громадських місцях. За дотриманням карантину слідкуватимуть поліція і Нацгвардія.

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Передісторія: 

  • За минулу добу, 28 квітня, в Україні зафіксовано 456 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 11 пацієнтів померли, а 111 одужали. 
  • Загалом станом на 9 ранку 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.

Українська правда
Теми: Житомирщина коронавірус жертви


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