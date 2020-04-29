18-річний юнак загинув від коронавірусу на Житомирщині

У Житомирській області від коронавірусу померли дві людини – 18 та 85 років.

Джерело: Житомирська обласна державна адміністрація з посиланням на заступницю голови ОДА Наталію Остапченко

Дослівно: "На Житомирщині зафіксовані ще два летальних випадки від коронавірусної інфекції. 29 квітня помер 85-річний житель с. Піски Житомирського району, діагноз якого був встановлений 20 квітня. Цього ж дня помер від ускладнень, які виникли через інфікування коронавірусом, 18-річний житель Попільнянського району".

Деталі: У першому випадку смерть настала від пневмонії, у другому – від кровотечі на фоні тромбозу.

Зазначається, що обидва чоловіки були на лікуванні у Житомирській центральній районній лікарні.

За словами Остапченко, загалом на Житомирщині станом на 29 квітня зареєстровано 357 випадків коронавірусу, від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 10 жителів, одужали 19 осіб.

В ОДА закликали жителів області часто та ретельно мити руки, не відвідувати місця масового скупчення людей, а при перших проявах недуги – негайно звертатися телефоном до лікарів.

Крім того, на Житомирщині на період травневих свят вирішили ввести жорсткіші карантинні заходи.

Зокрема, з 13:00 1 травня до 06:00 4 травня обмежили пересування та перебування громадян у громадських місцях. За дотриманням карантину слідкуватимуть поліція і Нацгвардія.

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