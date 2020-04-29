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18-летний юноша погиб от коронавируса на Житомирщине

Среда, 29 апреля 2020, 12:07
18-летний юноша погиб от коронавируса на Житомирщине

В Житомирской области от коронавируса умерли два человека – 18 и 85 лет.

Источник: Житомирская областная государственная администрация со ссылкой на заместителя главы ОГА Наталью Остапченко

Дословно: "На Житомирщине зафиксированы еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. 29 апреля умер 85-летний житель с. Пески Житомирского района, диагноз которого был установлен 20 апреля. В этот же день умер от осложнений, которые возникли из-за инфицирования коронавирусом, 18-летний житель Попильнянского района".

Детали: В первом случае смерть наступила от пневмонии, во втором – от кровотечения на фоне тромбоза.

Отмечается, что оба мужчины были на лечении в Житомирской центральной районной больнице.

По словам Остапченко, всего на Житомирщине по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 357 случаев коронавируса, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 человек, выздоровели 19.

В ОГА призвали жителей области часто и тщательно мыть руки, не посещать места массового скопления людей, а при первых проявлениях болезни – немедленно обращаться по телефону к врачам.

Кроме того, на Житомирщине на период майских праздников решили ввести более жесткие карантинные мероприятия.

В частности, с 13:00 1 мая до 6:00 4 мая ограничили передвижение и пребывание граждан в общественных местах. За соблюдением карантина будет следить полиция и Нацгвардия.

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Предыстория:

  • За последние сутки, 28 апреля, в Украине зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.
  • Всего по состоянию на 9 утра 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.

Украинская правда
Темы: Житомирская областькоронавирусжертвы
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