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З-за кордону літаками евакуювали ще 300 українців

Середа, 29 квітня 2020, 12:13
З-за кордону літаками евакуювали ще 300 українців

Трьома евакуаційними літаками з Єревану, Неаполя та Стокгольма напередодні повернулися більше 300 українців.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Підвищеної температури не виявлено, жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився.

Зазначається, що всі пасажири, крім одного, встановили мобільний додаток "Дій вдома" та будуть перебувати на самоізоляції вдома.

Співробітники Держприкордонслужби перевірили внесення громадянами інформації у мобільний застосунок "Дій вдома". Один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у Києві.

 

Відповідно до нормативних нововведень, особи, які перетинають державний кордон України, можуть обрати між обсервацією та самоізоляцією за місцем проживання (з використанням застосунку "Дій вдома").

Особам, які надали добровільну згоду на самоізоляцію, варто дотримуватися її до закінчення 14-денного карантинного періоду. У випадку виявлення порушників на кордоні прикордонники інформують про них співробітників Нацполіції для прийняття правового рішення (відповідальність за вказане порушення передбачає накладання штрафу від 17 тис. грн).

Повідомляється, що минулої доби прикордонники передали поліцейським інформацію щодо двох порушників карантину.

Чому це важливо: Після закриття кордонів унеможливилась евакуація українців через ризики поширення коронавірусної інфекції. Багато наших співвітчизників опинилися в скрутному становищі. Після запровадження мобільного додатку "Дій вдома" влада поновила евакуаційні рейси.

Всі громадяни, які повертаються з-за кордону, мають пройти 14 денний карантин: або з використанням системи "Дій вдома", або в місцях обсервації, визначених місцевою владою.

Знати більше: Селфі за 15 хвилин: уряд визначив, як діятиме електронний контроль за карантином

Українська правда
Теми: карантинПрикордонна служба
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