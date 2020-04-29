Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за границы самолетами эвакуировали еще 300 украинцев

Среда, 29 апреля 2020, 12:13
Из-за границы самолетами эвакуировали еще 300 украинцев

Тремя эвакуационными самолетами из Еревана, Неаполя и Стокгольма накануне вернулись более 300 украинцев.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Повышенной температуры не обнаружено, ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался.

Отмечается, что все пассажиры, кроме одного, установили мобильное приложение "Дій вдома" и будут находиться на самоизоляции дома.

Сотрудники Госпогранслужбы проверили внесение гражданами информации в мобильное приложение. Один из пассажиров, который не установил соответствующее приложение, будет проходить обсервацию в Киеве.

 

В соответствии с нормативными нововведениями, лица, пересекающие государственную границу Украины, могут выбрать между обсервацией и самоизоляцией по месту жительства (с использованием приложения "Дій вдома").

Лицам, которые дали добровольное согласие на самоизоляцию, следует придерживаться ее до окончания 14-дневного карантинного периода. В случае обнаружения нарушителей на границе пограничники информируют о них сотрудников Нацполиции для принятия правового решения (ответственность за указанное нарушение предусматривает наложение штрафа от 17 тыс. грн).

Сообщается, что за прошедшие сутки пограничники передали полицейским информацию о двух нарушителях карантина.

Почему это важно: После закрытия границ стала невозможной эвакуация украинцев из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. Многие наши соотечественники оказались в затруднительном положении. После введения мобильного приложения "Дій вдома" власти возобновили эвакуационные рейсы.

Все граждане, которые возвращаются из-за границы, должны пройти 14 дневный карантин: либо с использованием системы "Дій вдома", или в местах обсервации, которые определили местные власти.

Знать больше: Селфи за 15 минут: Кабмин определил, как будет действовать электронный контроль за карантином

Украинская правда
Темы: карантинПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: