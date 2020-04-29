Из-за границы самолетами эвакуировали еще 300 украинцев

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Среда, 29 апреля 2020, 12:13

Тремя эвакуационными самолетами из Еревана, Неаполя и Стокгольма накануне вернулись более 300 украинцев.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Повышенной температуры не обнаружено, ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался.

Отмечается, что все пассажиры, кроме одного, установили мобильное приложение "Дій вдома" и будут находиться на самоизоляции дома.

Сотрудники Госпогранслужбы проверили внесение гражданами информации в мобильное приложение. Один из пассажиров, который не установил соответствующее приложение, будет проходить обсервацию в Киеве.

 

В соответствии с нормативными нововведениями, лица, пересекающие государственную границу Украины, могут выбрать между обсервацией и самоизоляцией по месту жительства (с использованием приложения "Дій вдома").

Лицам, которые дали добровольное согласие на самоизоляцию, следует придерживаться ее до окончания 14-дневного карантинного периода. В случае обнаружения нарушителей на границе пограничники информируют о них сотрудников Нацполиции для принятия правового решения (ответственность за указанное нарушение предусматривает наложение штрафа от 17 тыс. грн).

Сообщается, что за прошедшие сутки пограничники передали полицейским информацию о двух нарушителях карантина.

Украинская правда
Темы: карантин Пограничная служба


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