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Президент закликав не зменшувати тестування на COVID-19 у вихідні і на свята

Середа, 29 квітня 2020, 13:14
Президент закликав не зменшувати тестування на COVID-19 у вихідні і на свята
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський напередодні травневих свят закликав Міністерство охорони здоров’я не зменшувати кількість тестувань на коронавірус у вихідні та святкові дні.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "У вихідні та свята кількість тестів має бути такою самою, як і в будні, аби на наступний день після свят ми не "губили" нових хворих, а опісля не отримували спалахи. Вчасне виявлення інфекції – це й допомога самому пацієнту, і запобігання поширенню хвороби".

Деталі: За словами президента, цього року свята вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей, але все це робиться лише для того, щоб українці "могли радіти святам у наступні роки".

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Передісторія: 

  • За минулу добу, 28 квітня, в Україні зафіксовано 456 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 11 пацієнтів померли, а 111 одужали. 
  • Загалом станом на 9 ранку 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийкоронавірусМОЗ
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