Президент призвал не уменьшать тестирование на COVID-19 в выходные и праздники

Президент Владимир Зеленский накануне майских праздников призвал Министерство здравоохранения не уменьшать количество тестирований на коронавирус в выходные и праздничные дни.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции – это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни".

Детали: По словам президента, в этом году праздники требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей, но все это делается только для того, чтобы украинцы "могли радоваться праздникам в последующие годы".

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