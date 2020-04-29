Президент призвал не уменьшать тестирование на COVID-19 в выходные и праздники

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Среда, 29 апреля 2020, 13:14
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский накануне майских праздников призвал Министерство здравоохранения не уменьшать количество тестирований на коронавирус в выходные и праздничные дни.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции – это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни".

Детали: По словам президента, в этом году праздники требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей, но все это делается только для того, чтобы украинцы "могли радоваться праздникам в последующие годы".

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Предыстория:

  • За последние сутки, 28 апреля, в Украине зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.
  • Всего по состоянию на 9 утра 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.

Украинская правда
Темы: Зеленский коронавирус Минздрав


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