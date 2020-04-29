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МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона

Середа, 29 квітня 2020, 13:41

Українська авіакомпанія МАУ заявила, що скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаслужби України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі авіакомпанії. 

Рейс мав виконуватися у середу 29-го квітня о 12:40. Він був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.

Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами, заявили у компанії.

"За  цих умов українці можуть легально та офіційно працевлаштованими знаходитися на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не будуть потребувати евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України COVID-19", - заявили у МАУ. 

Компанія зазначила, що рейс скасовано через заборону Державної авіаційної служби України, яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту "без вказання підстав та посилання на нормативні документи". 

"При цьому, авіакомпанія подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення", - зазначили в авіакомпанії.

Пасажири рейсу, мешканці різних регіонів України, наразі знаходяться в терміналі Міжнародного аеропорту "Бориспіль", повідомила компанія.

28 квітня глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".

За його словами, зараз всі цілі уряду спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли в різних країнах.

"Тому на цьому тлі наразі нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності", - заявив Кулеба. 

Пізніше в ряді заявили про можливість "точкових" дозволів на виїзд трудових мігрантів.

Теми: авіаКоломойськийВелика Британіяробота
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