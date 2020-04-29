МАУ заявила, что ей запретили выполнить рейс с украинскими работниками в Лондон
Украинская авиакомпания МАУ заявила, что отменила рейс PS1118 Киев-Лондон из-за запрета Государственной авиаслужбы Украины.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Рейс должен был выполняться в среду 29 апреля в 12:40. Он был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.
"В этих условиях украинцы могут легально и официально находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не станут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19", - заявили в МАУ.
Компания отметила, что рейс отменен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины, который авиакомпания получила за два часа до запланированного времени вылета "без указания оснований и ссылки на нормативные документы".
"При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получение решения", - отметили в авиакомпании.
28 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".
По его словам, сейчас все цели правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших в разных странах.
"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", - заявил Кулеба.
Позже в правительстве заявили о возможности "точечных" разрешений на выезд трудовых мигрантов.