Народний депутат Олександр Герега написав листа до мера Києва Віталія Кличка, в якому повідомляв, що літак "Мрія" привіз до України низку медичних товарів протиепідемічного призначення, і вказував, що у випадку зацікавленості цим товаром Кличко може звернутися до визначених осіб в компанії "Епіцентр К".

Джерело: лист, що є у розпорядженні "Української правди", коментарі представників "Епіцентр К" та помічника нардепа Ольги Григор’євої "Українській правді"

Дослівно з листа: "Шановний Віталію Володимировичу! На тому тижні літак "Мрія" доставив до України велику партію медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів 5 ступеню захисту, а також інші товари протиепідемічного призначення. Всі вони мають європейський і український сертифікати якості. Коли буде замовлена велика партія, ціна буде меншою (прайс товарів додається). Якщо буде ваша зацікавленість, то просимо вас звертатися з усіма питаннями до визначених осіб у компанії "Епіцентр К".

Деталі: Лист був надрукований на бланку нардепа. У ньому також були вказані імена та телефони 4 осіб, з якими можна зв’язатися з цього питання.

"Українська правда" звернулася за вказаними номерами. Представниця компанії, яка в листі вказана як Ольга Анатолівна, повідомила, що в "Епіцентр К" дійсно можна купити такі товари.

Пряма мова: "Ми купуємо і продаємо це все в торгових центрах. Ми також допомагаємо всім, кому потрібно купити даний товар, бо дійсно цей товар зараз дефіцитний. Він у нас є в наявності в торгових центрах, тому є така розсилка. Якщо вам потрібно, то ви до мене звертаєтесь, я вам кажу, який товар, яка ціна, і в якому торговому центрі ви можете все це придбати".

Деталі: На уточнююче питання, чи передавалися товари, які привезла "Мрія" на благодійній основі у лікарні та аптеки України, представник "Епіцентр К" зазначила, що "це прийшло на комерційній основі, ми закуповуємо".

Після цього жінка уточнила, чиїм помічником є журналіст, а коли кореспондент вдруге зазначив, що є журналістом УП, Ольга Анатолівна сказала, що з "з журналістами не спілкується", а лиш допомагає всім, хто цього потребує, купити товари медпризначення.

Вона також додала, що поряд з продажем масок, окулярів та дезінфікуючих засобів, "Епіцентр К" займається благодійністю – зокрема, на Хмельниччину (округ Гереги №192 на Хмельниччині – ред.) передали захисні костюми.

Інший представник, чиє ім’я було вказано в листі, Віктор Олексійович повідомив УП, що відповідає за групу антисептиків і антисептиків, а їх у тому вантажі, що привезла "Мрія" не було. Він також порадив звернутися до піар-відділу компанії.

Помічник Гереги Ольга Григор’єва повідомила УП, що лист на ім’я Кличка був єдиним подібним надісланим листом, він був помилкою іншої помічниці, і що наразі нардеп з цим розбирається.

Пряма мова Григор’євої: "Ну такий лист був усього один – на КМДА. Він був один. І це помилка. Він не повинен був вийти. Але помічник зробила помилку. Він один-єдиний такий. Помічник з власної ініціативи. Думаю, що народний депутат буде розбиратися ще. Але то був один такий лист, і то була помилка помічниці. Всі ми люди, кожен може зробити помилку".

Деталі: Григор’єва уточнила, що будуть розбиратися, як так вийшло, але припустила, що помічниця могла не розібратися з поштою – і замість надіслати листа у внутрішню пошту, надіслала не туди, куди потрібно.

"Українська правда" звернулася до "Епіцентр К" та Київської адміністрації з цього питання. УП також просила уточнити механізм, як наразі, у період епідемії, проходять закупівлі протиепідемічних товарів та як забезпечені лікарні, зокрема, у Києві.

Відповіді обіцяли надати найближчим часом.

Чому це важливо: Лист був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави. Водночас закон не забороняє залишатися власником свого бізнесу (коли бізнесом керують інші люди) і отримувати дивіденди.

Згідно з законом "Про запобігання корупції", нардепам забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї, але кримінальної чи адміністративної відповідальності за порушення цієї норми закону немає.

Згідно з даними opendatabot, ТОВ "Епіцентр К" станом на 14 квітня належить родині Олександра та Галини Гереги (51.3% та 47,97% відповідно) та Тетяні Суржик (0.73%).