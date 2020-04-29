Народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К".

Джерело: лист, що є у розпорядженні "Української правди", коментарі представників "Епіцентр К" та помічника нардепа Ольги Григор’євої "Українській правді", джерела УП у Верховній Раді

Дослівно з листа: "Шановний Віталію Володимировичу! На тому тижні літак "Мрія" доставив до України велику партію медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів 5 ступеню захисту, а також інші товари протиепідемічного призначення. Всі вони мають європейський і український сертифікати якості. Коли буде замовлена велика партія, ціна буде меншою (прайс товарів додається). Якщо буде ваша зацікавленість, то просимо вас звертатися з усіма питаннями до визначених осіб у компанії "Епіцентр К".

Деталі: Лист був надрукований на бланку нардепа. У ньому також були вказані імена та телефони 4 осіб, з якими можна зв’язатися з цього питання.

"Українська правда" звернулася за вказаними номерами. Представниця компанії, яка в листі вказана як Ольга Анатолівна, повідомила, що в "Епіцентр К" дійсно можна купити такі товари.

Пряма мова: "Ми купуємо і продаємо це все в торгових центрах. Ми також допомагаємо всім, кому потрібно купити даний товар, бо дійсно цей товар зараз дефіцитний. Він у нас є в наявності в торгових центрах, тому є така розсилка. Якщо вам потрібно, то ви до мене звертаєтесь, я вам кажу, який товар, яка ціна, і в якому торговому центрі ви можете все це придбати".

Деталі: На уточнююче питання, чи передавалися товари, які привезла "Мрія" на благодійній основі у лікарні та аптеки України, представник "Епіцентр К" зазначила, що "це прийшло на комерційній основі, ми закуповуємо".

Після цього жінка уточнила, чиїм помічником є журналіст, а коли кореспондент вдруге зазначив, що є журналістом УП, Ольга Анатолівна сказала, що з "з журналістами не спілкується", а лиш допомагає всім, хто цього потребує, купити товари медпризначення.

Вона також додала, що поряд з продажем масок, окулярів та дезінфікуючих засобів, "Епіцентр К" займається благодійністю – зокрема, на Хмельниччину (округ Гереги №192 на Хмельниччині – ред.) передали захисні костюми.

Інший представник, чиє ім’я було вказано в листі, Віктор Олексійович повідомив УП, що відповідає за групу антисептиків і антисептиків, а їх у тому вантажі, що привезла "Мрія" не було. Він також порадив звернутися до піар-відділу компанії.

Помічник Гереги Ольга Григор’єва повідомила УП, що лист на ім’я Кличка був єдиним подібним надісланим листом, він був помилкою іншої помічниці, і що наразі нардеп з цим розбирається.

Пряма мова Григор’євої: "Ну такий лист був усього один – на КМДА. Він був один. І це помилка. Він не повинен був вийти. Але помічник зробила помилку. Він один-єдиний такий. Помічник з власної ініціативи. Думаю, що народний депутат буде розбиратися ще. Але то був один такий лист, і то була помилка помічниці. Всі ми люди, кожен може зробити помилку".

Деталі: Григор’єва уточнила, що будуть розбиратися, як так вийшло, але припустила, що помічниця могла не розібратися з поштою – і замість надіслати листа у внутрішню пошту, надіслала не туди, куди потрібно.

Після публікації депутати Верховної Ради повідомили "Українській правді", що подібні листи від Гереги отримали низка нардепів. За словами співрозмовників УП, "листи приходять всім на депутатські скриньки".

"Українська правда" звернулася до "Епіцентр К" та Київської адміністрації з цього питання. УП також просила уточнити механізм, як наразі, у період епідемії, проходять закупівлі протиепідемічних товарів та як забезпечені лікарні, зокрема, у Києві.

Пізніше в пресцентрі "Епіцентр К" повідомили УП, що з початку пандемії вони організували вже 15 поставок засобів захисту та дезінфекції літаками з Китаю. Вантаж складався "як з товарів для продажу в роздрібній мережі, так і з товарів для благодійної допомоги медичним закладам України".

В "Епіцентрі" також зазначили, що надали пропозицію "по забезпеченню засобами захисту та дезінфекції органам місцевого самоврядування, підприємствам, закладам охорони здоров’я та партнерам".

"Крім забезпечення потреб мережі, значні інвестиції були спрямовані на допомогу країні у боротьбі із коронавірусом. Компанія приєдналась до ініціатив президента та МОЗ й на благодійній основі забезпечує заклади охорони здоров’я медобладнанням, засобами захисту та дезінфекцій", - повідомили у пресслужбі, уточнивши, що на це виділили 150 мільйонів гривень.

Чому це важливо: Лист був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави. Водночас закон не забороняє залишатися власником свого бізнесу (коли бізнесом керують інші люди) і отримувати дивіденди.

Згідно з законом "Про запобігання корупції", нардепам забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї, але кримінальної чи адміністративної відповідальності за порушення цієї норми закону немає.

Згідно з даними opendatabot, ТОВ "Епіцентр К" станом на 14 квітня належить родині Олександра та Галини Гереги (51.3% та 47,97% відповідно) та Тетяні Суржик (0.73%).

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