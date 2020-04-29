Народный депутат Александр Герега написал письмо мэру Киева Виталию Кличко, в котором сообщал, что самолет "Мрия" привез в Украину ряд медицинских товаров противоэпидемического назначения, и указывал, что в случае заинтересованности этим товаром Кличко может обратиться к определенным лицам в компании "Эпицентр К".

Источник: письмо, которое есть в распоряжении "Украинской правды", комментарии представителей "Эпицентр К" и помощника нардепа Ольги Григорьевой "Украинской правде"

Дословно из письма: "Уважаемый Виталий Владимирович! На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К".

Детали: Письмо было напечатано на бланке нардепа. В нем также были указаны имена и телефоны 4 человек, с которым можно связаться по этому вопросу.

"Украинская правда" обратилась по указанным номерам. Представительница компании, которая в письме указана как Ольга Анатольевна, сообщила, что в "Эпицентр К" действительно можно купить такие товары.

Прямая речь: "Мы покупаем и продаем все это в торговых центрах. Мы также помогаем всем, кому нужно купить данный товар, потому что действительно этот товар сейчас дефицитный. Он у нас есть в наличии в торговых центрах, поэтому есть такая рассылка. Если вам нужно, то вы ко мне обращаетесь, я вам говорю, какой товар, какая цена и где в торговом центре вы можете все это приобрести".

Детали: На уточняющий вопрос, передавались ли товары, которые привезла "Мрия" на благотворительной основе в больницы и аптеки Украины, представитель "Эпицентр К" отметила, что "это пришло на коммерческой основе, мы закупаем".

После этого женщина уточнила, чьим помощником является журналист, а когда корреспондент второй раз отметил, что является журналистом УП, Ольга Анатольевна сказала, что с "с журналистами не общается", а только помогает всем, кто в этом нуждается, купить товары медназначения.

Она также добавила, что наряду с продажей масок, очков и дезинфицирующих средств, "Эпицентр К" занимается благотворительностью – в частности, в Хмельницкую область (округ Гереги №192 в Хмельницкой области – ред.) передали защитные костюмы.

Другой представитель, чье имя было указано в письме, Виктор Алексеевич сообщил УП, что он отвечает за группу антисептиков и дезинфекторов, а их в томе грузе, который привезла "Мрия" не было. Он также посоветовал обратиться к пиар-отделу компании.

Помощник Гереги Ольга Григорьева сообщила УП, что письмо на имя Кличко было единственным подобным направленным письмом, что оно был ошибкой другой помощницы, и сейчас нардеп с єтим разбирается.

Прямая речь Григорьевой: "Ну такое письмо было всего одно – на КГГА. Оно было одно. И это ошибка. Оно не должно было выйти. Но помощник сделала ошибку. Оно одно-единственное такое. Помощник по собственной инициативе. Думаю, что народный депутат будет разбираться еще. Но это было одно такое письмо, и это была ошибка помощницы. Все мы люди, каждый может совершить ошибку".

Детали: Григорьева уточнила, что будут разбираться, как так получилось, но предположила, что помощница могла не разобраться с почтой – и вместо послать письмо во внутреннюю почту, прислала не туда, куда нужно.

"Украинская правда" обратилась в "Эпицентр К" и Киевскую администрации по этому вопросу. УП также просила уточнить механизм, как сейчас, в период эпидемии, проходят закупки противоэпидемических товаров и как обеспечены больницы, в частности, в Киеве.

Ответы обещали предоставить в ближайшее время.

Почему это важно: Письмо было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства. В то же время закон не запрещает оставаться владельцем своего бизнеса (когда бизнесом управляют другие люди) и получать дивиденды.

Согласно закону "О предотвращении коррупции", нардепам запрещается передавать в управление принадлежащие им предприятия и корпоративные права в пользу членов своей семьи, но уголовной или административной ответственности за нарушение этой нормы закона нет.

Согласно с данным opendatabot, ООО "Эпицентр К" по состоянию на 14 апреля принадлежит семье Александра и Галины Гереги (51.3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0.73%).