Народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".

Источник: письмо, которое есть в распоряжении "Украинской правды", комментарии представителей "Эпицентр К" и помощника нардепа Ольги Григорьевой "Украинской правде", источники УП в Верховной Раде

Дословно из письма: "Уважаемый Виталий Владимирович! На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К".

Детали: Письмо было напечатано на бланке нардепа. В нем также были указаны имена и телефоны 4 человек, с которым можно связаться по этому вопросу.

"Украинская правда" обратилась по указанным номерам. Представительница компании, которая в письме указана как Ольга Анатольевна, сообщила, что в "Эпицентр К" действительно можно купить такие товары.

Прямая речь: "Мы покупаем и продаем все это в торговых центрах. Мы также помогаем всем, кому нужно купить данный товар, потому что действительно этот товар сейчас дефицитный. Он у нас есть в наличии в торговых центрах, поэтому есть такая рассылка. Если вам нужно, то вы ко мне обращаетесь, я вам говорю, какой товар, какая цена и где в торговом центре вы можете все это приобрести".

Детали: На уточняющий вопрос, передавались ли товары, которые привезла "Мрия" на благотворительной основе в больницы и аптеки Украины, представитель "Эпицентр К" отметила, что "это пришло на коммерческой основе, мы закупаем".

После этого женщина уточнила, чьим помощником является журналист, а когда корреспондент второй раз отметил, что является журналистом УП, Ольга Анатольевна сказала, что с "с журналистами не общается", а только помогает всем, кто в этом нуждается, купить товары медназначения.

Она также добавила, что наряду с продажей масок, очков и дезинфицирующих средств, "Эпицентр К" занимается благотворительностью – в частности, в Хмельницкую область (округ Гереги №192 в Хмельницкой области – ред.) передали защитные костюмы.

Другой представитель, чье имя было указано в письме, Виктор Алексеевич сообщил УП, что он отвечает за группу антисептиков и дезинфекторов, а их в томе грузе, который привезла "Мрия" не было. Он также посоветовал обратиться к пиар-отделу компании.

Помощник Гереги Ольга Григорьева сообщила УП, что письмо на имя Кличко было единственным подобным направленным письмом, что оно был ошибкой другой помощницы, и сейчас нардеп с єтим разбирается.

Прямая речь Григорьевой: "Ну такое письмо было всего одно – на КГГА. Оно было одно. И это ошибка. Оно не должно было выйти. Но помощник сделала ошибку. Оно одно-единственное такое. Помощник по собственной инициативе. Думаю, что народный депутат будет разбираться еще. Но это было одно такое письмо, и это была ошибка помощницы. Все мы люди, каждый может совершить ошибку".

Детали: Григорьева уточнила, что будут разбираться, как так получилось, но предположила, что помощница могла не разобраться с почтой – и вместо послать письмо во внутреннюю почту, прислала не туда, куда нужно.

После публикации депутаты Верховной Рады сообщили "Украинской правде", что подобные письма от Гереги получили ряд нардепов. По словам собеседников УП, "письма приходят всем на депутатские ящики".

"Украинская правда" обратилась к "Эпицентр К" и Киевской администрации по этому вопросу. УП также просила уточнить механизм, как сейчас, в период эпидемии, проходят закупки противоэпидемических товаров и как обеспечены больницы, в частности, в Киеве.

Позже в пресс-центре "Эпицентр К" сообщили УП, что с начала пандемии они организовали уже 15 поставок средств защиты и дезинфекции самолетами из Китая. Груз состоял "как из товаров для продажи в розничной сети, так и из товаров для благотворительной помощи медицинским учреждениям Украины".

В "Эпицентре" также отметили, что предоставили предложение "по обеспечению средствами защиты и дезинфекции органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям здравоохранения и партнерам".

"Помимо обеспечения потребностей сети, значительные инвестиции были направлены на помощь стране в борьбе с коронавирусом. Компания присоединилась к инициативам президента и Минздрава и на благотворительной основе обеспечивает учреждения здравоохранения медоборудованием, средствами защиты и дезинфекции", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что на это выделили 150 миллионов гривен.

Почему это важно: Письмо было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства. В то же время закон не запрещает оставаться владельцем своего бизнеса (когда бизнесом управляют другие люди) и получать дивиденды.

Согласно закону "О предотвращении коррупции", нардепам запрещается передавать в управление принадлежащие им предприятия и корпоративные права в пользу членов своей семьи, но уголовной или административной ответственности за нарушение этой нормы закона нет.

Согласно с данным opendatabot, ООО "Эпицентр К" по состоянию на 14 апреля принадлежит семье Александра и Галины Гереги (51.3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0.73%).

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