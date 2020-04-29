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У Києві показали контейнери для використаних масок

Середа, 29 квітня 2020, 16:07
У Києві показали контейнери для використаних масок

У Києві виготовили першу партію контейнерів, які встановлять у пунктах збору медичних масок та рукавичок від жителів міста.

Джерело: пост депутата Київради Костянтина Ялового у Facebook

Пряма мова: "Нарешті! Отримали першу партію! Це ті самі контейнери, в які будемо збирати використані маски та рукавички від киян. Об’єм – 120 літрів, зроблені з вторсировини (так екологічніше)". 

 

Деталі: За словами депутата, щоб вивозити використані засоби захисту було безпечно і зручно, замовили саме одноразові закриті контейнери з невеликим отвором, куди можна викинути рукавички чи маску.

Яловий зазначив, що утилізувати маски та рукавички важливо не тільки з огляду на екологію, щоб не засмічувати довкілля, а й щоб гарантувати безпеку киян.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що у столиці планують відкрити 10 пунктів прийому використаних медичних масок та рукавичок для їх безпечної утилізації.  

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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