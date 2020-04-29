У Києві показали контейнери для використаних масок

У Києві виготовили першу партію контейнерів, які встановлять у пунктах збору медичних масок та рукавичок від жителів міста.

Джерело: пост депутата Київради Костянтина Ялового у Facebook



Пряма мова: "Нарешті! Отримали першу партію! Це ті самі контейнери, в які будемо збирати використані маски та рукавички від киян. Об’єм – 120 літрів, зроблені з вторсировини (так екологічніше)".

Деталі: За словами депутата, щоб вивозити використані засоби захисту було безпечно і зручно, замовили саме одноразові закриті контейнери з невеликим отвором, куди можна викинути рукавички чи маску.

Яловий зазначив, що утилізувати маски та рукавички важливо не тільки з огляду на екологію, щоб не засмічувати довкілля, а й щоб гарантувати безпеку киян.



Передісторія: