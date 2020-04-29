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В Киеве показали контейнеры для использованных масок

Среда, 29 апреля 2020, 16:07
В Киеве показали контейнеры для использованных масок

В Киеве изготовили первую партию контейнеров, которые установят в пунктах сбора медицинских масок и перчаток от жителей города.

Источник: пост депутата Киевсовета Константина Ялового в Facebook

Прямая речь: "Наконец-то! Получили первую партию! Это те самые контейнеры, в которые будем собирать использованы маски и перчатки от киевлян. Объем – 120 литров, сделанные из вторсырья (так экологичнее)". 

 

Детали: По словам депутата, чтобы вывозить использованные средства защиты было безопасно и удобно, заказали именно одноразовые закрытые контейнеры с небольшим отверстием, куда можно выбросить перчатки или маску.

Яловый отметил, что утилизировать маски и перчатки важно не только, чтобы не засорять окружающую среду, но и чтобы гарантировать безопасность киевлян.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в столице планируют открыть 10 пунктов приема использованных медицинских масок и перчаток для их безопасной утилизации.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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