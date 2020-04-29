В Україні випробували реактивні снаряди, які замінять "Гради"

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Середа, 29 квітня 2020, 16:17

На державному полігоні в Одеській області випробували реактивні снаряди "Тайфун-1", які мають замінити "Град".

Джерело: генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "В рамках масштабних ракетних тестувань проходить другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1" на максимальну дальність.

Це боєприпаси калібру 122 мм на заміну реактивних снарядів "Град".

Деталі: Відзначається, що український зразок, за заявою виробника, має покращені характеристики.

 

"Тайфун-1" розробило державне конструкторське бюро "Південне". У цьому снаряді збільшена дальність стрільби до 40 км, що може використовуватися в реактивних системах залпового вогню БМ-21 "Град" та їх модифікаціях.

 

"Тайфун-1" - це модернізація реактивної системи залпового вогню "Град".

 
 

Українська правда
Теми: Збройні сили зброя Україна


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