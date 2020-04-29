В Украине испытали реактивные снаряды, которые заменят "Грады"

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Среда, 29 апреля 2020, 16:17

На государственном полигоне в Одесской области испытали реактивные снаряды "Тайфун-1", которые должны заменить "Град".

Источник: генеральный штаб ВСУ

Дословно: "В рамках масштабных ракетных тестирований проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.

Это боеприпасы калибра 122 мм на замену реактивных снарядов "Град".

Детали: Отмечается, что украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики.

 

"Тайфун-1" разработало государственное конструкторское бюро "Південне". В этом снаряде увеличена дальность стрельбы до 40 км, которая может использоваться в реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град" и их модификациях.

 

"Тайфун-1" – это модернизация реактивной системы залпового огня "Град".

 
 

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы оружие Украина


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