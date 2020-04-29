Афера з квартирами Нацгвардії: один з підозрюваних ігнорує суд, стягнули півмільйона застави

Апеляційна палата ВАКС стягнула на користь держави з одного із учасників злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії 500 тисяч застави за нез’яву в суд.

Джерело: ВАКС, УП

Деталі: Зазначається, що суд задовольнив скаргу прокурора САП. Підозрюваний, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації, не з’явився на 2 судові засідання з розгляду клопотань про стягнення застави з іншого фігуранта справи.

Крім того, зважаючи на порушення процесуальних обов’язків, суд апеляційної інстанції збільшив вказаному підозрюваному розмір застави до 3 мільйонів гривень.

За даними "Української правди", мова йде про Сергія Якусевича. Він не з'являвся на засідання про стягнення застави з іншого фігуранта справи – екснардепа Максима Микитася.

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