Афера з квартирами Нацгвардії: один з підозрюваних ігнорує суд, стягнули півмільйона застави

Апеляційна палата ВАКС стягнула на користь держави з одного із учасників злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії 500 тисяч застави за нез’яву в суд.

Джерело: ВАКС, УП

Деталі: Зазначається, що суд задовольнив скаргу прокурора САП. Підозрюваний, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації, не з’явився на 2 судові засідання з розгляду клопотань про стягнення застави з іншого фігуранта справи.

Крім того, зважаючи на порушення процесуальних обов’язків, суд апеляційної інстанції збільшив вказаному підозрюваному розмір застави до 3 мільйонів гривень.

За даними "Української правди", мова йде про Сергія Якусевича. Він не з'являвся на засідання про стягнення застави з іншого фігуранта справи – екснардепа Максима Микитася.

UPD: Апеляційна палата розяснила, що за результатами судового засідання суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора та звернув в дохід держави 536 800 грн, застави, , що є частиною від внесеної застави у сумі 1 536 800 грн, а також збільшив підозрюваному розмір застави до 3 000 000 грн.

Суд зазначив, що кошти в сумі 1 000 000 грн. вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 2 000 000 грн може бути внесено як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

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