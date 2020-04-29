Афера з квартирами Нацгвардії: один з підозрюваних ігнорує суд, стягнули півмільйона застави
Апеляційна палата ВАКС стягнула на користь держави з одного із учасників злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії 500 тисяч застави за нез’яву в суд.
Джерело: ВАКС, УП
Деталі: Зазначається, що суд задовольнив скаргу прокурора САП. Підозрюваний, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації, не з’явився на 2 судові засідання з розгляду клопотань про стягнення застави з іншого фігуранта справи.
Крім того, зважаючи на порушення процесуальних обов’язків, суд апеляційної інстанції збільшив вказаному підозрюваному розмір застави до 3 мільйонів гривень.
За даними "Української правди", мова йде про Сергія Якусевича. Він не з'являвся на засідання про стягнення застави з іншого фігуранта справи – екснардепа Максима Микитася.
Передісторія:
- 18 липня 2019 року було повідомлено про підозру четвертому учаснику злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії України, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).
- 19 липня 2019 року Солом’янський районний суд міста Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,5 млн гривень.
- У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
- У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".
- Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.
- У справі НАБУ фігурують також екс-очільник Нацгвардії Юрій Аллеров, гендиректор компанії-забудовника Олег Майборода, оцінювачка Аліса Гринчук, народний депутат 8 скликання Максим Микитась.