Афера с квартирами Нацгвардии: один из подозреваемых игнорирует суд, взыскали полмиллиона залога
Апелляционная палата ВАКС стянула в пользу государства с одного из участников преступной схемы завладения имуществом Национальной гвардии 500 тысяч залога за неявку в суд.
Источник: ВАКС, УП
Детали: Отмечается, что суд удовлетворил жалобу прокурора САП. Подозреваемый, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации, не явился на 2 судебных заседания по рассмотрению ходатайств о взыскании залога с другого фигуранта дела.
Кроме того, ввиду нарушения процессуальных обязанностей, суд апелляционной инстанции увеличил указанном подозреваемому размер залога до 3 миллионов гривен.
По данным "Украинской правды", речь идет о Сергее Якусевиче. Он не являлся на заседания о взыскании залога с другого фигуранта дела - экс-нардепа Максима Микитася.
UPD: Апелляционная палата разъяснила, что по результатам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и взыскал в доход государства 536 800 грн, залога, являющегося частью от внесенного залога в сумме 1 536 800 грн, а также увеличил подозреваемому размер залога до 3 000 000 грн.
Суд отметил, что средства в сумме 1 млн грн. считаются внесенными, а остальную сумму залога в размере 2 млн грн могут быть внесены как самим подозреваемым, так и залогодателем на депозитный счет суда не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.
Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.
Предыстория:
- 18 июля 2019 года было сообщено о подозрении четвертому участнику преступной схемы завладения имуществом Национальной гвардии Украины, во время совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).
19 июля 2019 года Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн гривен.
- В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
- В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который тот же застройщик строил на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
- Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 миллиона гривен меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.
- В деле НАБУ фигурируют также экс-глава Нацгвардии Юрий Аллеров, гендиректор компании-застройщика Олег Майборода, оценщица Алиса Гринчук, народный депутат 8 созыва Максим Микитась.