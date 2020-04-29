Афера с квартирами Нацгвардии: один из подозреваемых игнорирует суд, взыскали полмиллиона залога

Апелляционная палата ВАКС стянула в пользу государства с одного из участников преступной схемы завладения имуществом Национальной гвардии 500 тысяч залога за неявку в суд.

Источник: ВАКС, УП

Детали: Отмечается, что суд удовлетворил жалобу прокурора САП. Подозреваемый, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации, не явился на 2 судебных заседания по рассмотрению ходатайств о взыскании залога с другого фигуранта дела.

Кроме того, ввиду нарушения процессуальных обязанностей, суд апелляционной инстанции увеличил указанном подозреваемому размер залога до 3 миллионов гривен.

По данным "Украинской правды", речь идет о Сергее Якусевиче. Он не являлся на заседания о взыскании залога с другого фигуранта дела - экс-нардепа Микитася.