Афера с квартирами Нацгвардии: один из подозреваемых игнорирует суд, взыскали полмиллиона залога

Апелляционная палата ВАКС стянула в пользу государства с одного из участников преступной схемы завладения имуществом Национальной гвардии 500 тысяч залога за неявку в суд.

Источник: ВАКС, УП

Детали: Отмечается, что суд удовлетворил жалобу прокурора САП. Подозреваемый, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации, не явился на 2 судебных заседания по рассмотрению ходатайств о взыскании залога с другого фигуранта дела.

Кроме того, ввиду нарушения процессуальных обязанностей, суд апелляционной инстанции увеличил указанном подозреваемому размер залога до 3 миллионов гривен.

По данным "Украинской правды", речь идет о Сергее Якусевиче. Он не являлся на заседания о взыскании залога с другого фигуранта дела - экс-нардепа Максима Микитася.

UPD: Апелляционная палата разъяснила, что по результатам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и взыскал в доход государства 536 800 грн, залога, являющегося частью от внесенного залога в сумме 1 536 800 грн, а также увеличил подозреваемому размер залога до 3 000 000 грн.

Суд отметил, что средства в сумме 1 млн грн. считаются внесенными, а остальную сумму залога в размере 2 млн грн могут быть внесены как самим подозреваемым, так и залогодателем на депозитный счет суда не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

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