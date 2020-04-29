Степанов дорікнув мітингарям, щоб не збиралися, бо можуть заразитись

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Середа, 29 квітня 2020, 17:44

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що акція протесту, яка в середу відбулася під Кабміном, несе ризик захворіти на COVID-19 для учасників і їх родичів.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Степанова: "Сьогоднішня акція протесту під стінами Кабміну – це велика небезпека не тільки для її учасників, а й для членів їх родин та близьких. Якщо серед протестувальників була хоча б одна людина, хвора на коронавірус, то ризик захворіти є в усіх без винятку людей, які були серед протестувальників, і не тільки у них, а також у всіх їх рідних, близьких. Будь ласка, будьте свідомі, дотримуйтеся правил карантину та залишайтеся вдома", - сказав Степанов.

Деталі: Він ще раз наголосив, що поступове скасування обмежувальних заходів, яке уряд планує після 11 травня, можливе лише у випадку скорочення темпів поширення коронавірусної хвороби.

Що цьому передувало:

29 квітня під будівлею Кабінету міністрів проходила акція протесту малих підприємців з вимогою послабити карантинні заходи. Підприємці вимагали від уряду дозволити роботу малому та мікробізнесу з дотриманням санітарних вимог.

Теми: МОЗ карантин Кабінет міністрів


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