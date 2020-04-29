Степанов упрекнул митингующим, чтобы не собирались, потому что могут заразиться

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Среда, 29 апреля 2020, 17:44

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что акция протеста, которая в среду прошла под Кабмином, несет риск заболеть COVID-19 для участников и их родственников.

Источник: Укринформ

Прямая речь Степанова: "Сегодняшняя акция протеста под стенами Кабмина – это большая опасность не только для ее участников, но и для членов их семей и близких. Если среди протестующих был хотя бы один человек, больной коронавирусом, то риск заболеть есть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, и не только у них, а также у всех их родных, близких. Пожалуйста, будьте сознательны, соблюдайте правила карантина и оставайтесь дома", - сказал Степанов.

Детали: Он еще раз подчеркнул, что постепенная отмена ограничительных мер, которую правительство планирует после 11 мая, возможна лишь в случае сокращения темпов распространения коронавирусной болезни.

Что этому предшествовало:

  • 29 апреля под зданием Кабинета министров проходила акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные мероприятия. Предприниматели требовали от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований.

Темы: Минздрав карантин Кабинет министров


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