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У РПЦ вибухнув скандал навколо померлого від коронавірусу священника

Середа, 29 квітня 2020, 18:11
У РПЦ вибухнув скандал навколо померлого від коронавірусу священника

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило підписав указ про заборону протодиякону Андрію Кураєву здійснювати священнодійства.

Джерело: сайт Московської міської єпархії, блог протодиякона

Дослівно: "З огляду на Ваші попередні дії, щодо яких надходили скарги на моє ім'я, Ви забороняєтеся у священнослужінні до ухвалення рішення єпархіальним церковним судом після розгляду згаданих дій".

Деталі: Причиною такого рішення назвали "публічну образу пам'яті настоятеля Богоявленського кафедрального собору міста Москви протоієрея Олександра Агейкіна, незважаючи на скорботу його дружини і дітей, в день його кончини, що характеризує цю дію не тільки як аморальну, а й як особливо цинічну".

У своєму блозі Кураєв написав про загиблого від коронавірусу священника та назвав його "тупим кар'єристом, який зробив кар'єру в сфері VIP-сервісу".

Він також нагадав, що через "дрібні реформи Кирила" той став першим настоятелем Єлоховського собору, хто не отримав титул протопресвітера.

Нагадаємо: За останню добу в Москві померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом – 67 осіб, у всіх була підтверджена пневмонія.

Українська правда

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Теми: РосіяцерквакоронавірусКирило
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