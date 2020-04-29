У РПЦ вибухнув скандал навколо померлого від коронавірусу священника

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило підписав указ про заборону протодиякону Андрію Кураєву здійснювати священнодійства.

Джерело: сайт Московської міської єпархії, блог протодиякона

Дослівно: "З огляду на Ваші попередні діяння, щодо яких надходили скарги на моє ім'я, Ви забороняєтеся у священнослужінні до ухвалення рішення єпархіальним церковним судом після розгляду згаданих діянь".

Деталі: Причиною такого рішення назвали "публічну образу пам'яті настоятеля Богоявленського кафедрального собору міста Москви протоієрея Олександра Агейкіна, незважаючи на скорботу його дружини і дітей, в день його кончини, що характеризує це діяння не тільки як аморальне, а й як особливо цинічне".

У своєму блозі Кураєв написав про загиблого від коронавірусу священника, назвав покійного "тупим кар'єристом, який зробив кар'єру в сфері VIP-сервісу".

Він також нагадав, що через "дрібні реформи Кирила" той став першим настоятелем Єлоховського собору, хто не отримав титул протопресвітера.