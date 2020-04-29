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В РПЦ разразился скандал вокруг умершего от коронавируса священника

Среда, 29 апреля 2020, 18:11
В РПЦ разразился скандал вокруг умершего от коронавируса священника

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл подписал указ о запрете протодиакону Андрею Кураеву совершать священнодействия.

Источник: сайт Московской городской епархии, блог протодиакона

Дословно: "Учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний".

Детали: Причиной такого решение назвали "публичное оскорбление памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное".

В своем блоге Кураев написал о погибшем от коронавируса священнике и назвал покойного "тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере VIP-сервиса".

Он также напомнил, что из-за "мелких реформ Кирилла" тот стал первым настоятелем Елоховского собора, кто не получил титул протопресвитера.

Напомним: За последние сутки в Москве умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом – 67 человек, у всех была подтверждена пневмония.

Украинская правда

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Темы: РосcияцерковькоронавирусКирилл
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