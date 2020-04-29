Стало відоме ім’я бійця, який загинув на Донбасі

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Середа, 29 квітня 2020, 18:26

Під час обстрілів на Луганщині неподалік від ділянки розведення №2 "Золоте" загинув військовий 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Олексій Лісін.

Джерело: Facebook-сторінка 93-ї ОМБр

Дослівно: "На Луганщині під час обстрілу знову загинув наш боєць — солдат Олексій Лісін. Ввечері 28 квітня, коли Олексій знаходився на бойовому посту, його життя обірвав уламок ворожого снаряду…

Наш побратим пережив у своєму житті велику трагедію — втратив обох батьків та будинок у пожежі. Через це найбільше мріяв після повернення з війни відбудувати батьківський дім".

Деталі: Боєць родом із села Гірке на Гуляйпільщині, що на Запоріжжі. Народився 30 березня 1990 року.

 

Військовий приєднався до бригади торік, коли військові боронили Авдіївський напрямок на Донеччині.

Повідомляється, що до армії чоловік працював далекобійником у Дніпрі. У нього лишилися бабуся, молодший брат Микола, старша сестра Тетяна, дванадцятирічна донька від першого шлюбу Ліда та кохана дівчина Ліля, з якою він планував одружитись.

Нагадаємо: 

  • 28 квітня внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Збройних сил отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Українська правда
Теми: Донбас ООС Збройні сили вбивство окупація


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