Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе

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Среда, 29 апреля 2020, 18:26

Во время обстрелов на Луганщине неподалеку от участка разведения №2 "Золотое" погиб военный 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Алексей Лисин.

Источник: Facebook-страница 93-й ОМБр

Дословно: "На Луганщине во время обстрела снова погиб наш боец ​​- солдат Алексей Лисин. Вечером 28 апреля, когда Алексей находился на боевом посту, его жизнь оборвал осколок вражеского снаряда...

Наш собрат пережил в своей жизни большую трагедию - потерял обоих родителей и дом в пожаре. Из-за этого больше всего мечтал после возвращения с войны восстановить родительский дом".

Детали: Боец родом из села Горькое на Гуляйпольщине, что в Запорожье. Родился 30 марта 1990 года.

 

Он присоединился к бригаде в прошлом году, когда военные защищали Авдеевское направление в Донецкой области.

Сообщается, что до армии мужчина работал дальнобойщиком в Днепре. У него остались бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, двенадцатилетняя дочь от первого брака Лида и любимая девушка Лиля, с которой он планировал жениться.

Напомним:

  • 28 апреля в результате обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных сил получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Вооруженные силы убийство оккупация


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