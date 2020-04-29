Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе
Во время обстрелов на Луганщине неподалеку от участка разведения №2 "Золотое" погиб военный 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Алексей Лисин.
Источник: Facebook-страница 93-й ОМБр
Дословно: "На Луганщине во время обстрела снова погиб наш боец - солдат Алексей Лисин. Вечером 28 апреля, когда Алексей находился на боевом посту, его жизнь оборвал осколок вражеского снаряда...
Наш собрат пережил в своей жизни большую трагедию - потерял обоих родителей и дом в пожаре. Из-за этого больше всего мечтал после возвращения с войны восстановить родительский дом".
Детали: Боец родом из села Горькое на Гуляйпольщине, что в Запорожье. Родился 30 марта 1990 года.
Он присоединился к бригаде в прошлом году, когда военные защищали Авдеевское направление в Донецкой области.
Сообщается, что до армии мужчина работал дальнобойщиком в Днепре. У него остались бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, двенадцатилетняя дочь от первого брака Лида и любимая девушка Лиля, с которой он планировал жениться.
Напомним:
- 28 апреля в результате обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных сил получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.