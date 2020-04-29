Львів відкриває продовольчі ринки і просить частково відкрити бари та ресторани

Комісія з надзвичайних ситуацій у Львові вирішила відкрити продуктові ринки в місті.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у відеозверненні

Пряма мова Садового: "Рішення, які сьогодні прийняла комісія з надзвичайних ситуацій у Львові: 1 травня відкриваємо продуктові ринки. Також звертаємось до Кабінету міністрів України з проханням відкрити доступ до парків та скверів та дозволити роботу літніх терас для кафе та ресторанів з 12 травня".

Деталі: Також мер просить прем’єра дозволити місцевим радам самим вирішувати щодо відновлення роботи перукарень, книгарень, магазинів та інших закладів.

Нагадаємо: Кабінет міністрів розробив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. За словами голови уряду, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.