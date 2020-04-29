Львов открывает продовольственные рынки и просит частично открыть бары и рестораны

Комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове решила открыть продуктовые рынки в городе.

Источник: мэр Львова Андрей Садовой в видеообращении

Прямая речь Садового: "Решения, которые сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове: 1 мая открываем продуктовые рынки. Также обращаемся к Кабинету министров Украины с просьбой открыть доступ к паркам и скверам и разрешить работу летних террас для кафе и ресторанов с 12 мая".

Детали: Также мэр просит премьера разрешить местным советам самим решать о восстановлении работы парикмахерских, магазинов и других заведений.

Напомним: Кабинет министров разработал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.