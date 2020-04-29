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В Тернополі відмовилися відкривати продовольчі ринки раніше 11 травня

Середа, 29 квітня 2020, 20:27
В Тернополі відмовилися відкривати продовольчі ринки раніше 11 травня

У Тернополі повідомили, що продовольчі ринки не запрацюють до закінчення карантину.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Деталі: На засіданні Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом обговорили можливість відкриття продовольчих ринків.

Зважаючи на ріст захворюваності на коронавірус, керівники ринків наголосили, що не хочуть ризикувати здоров’ям як своїх працівників, так і тернополян. Тому вирішили до 11 травня продовольчі ринки у Тернополі не відкривати.

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Нагадаємо: Кабінет міністрів розробив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. За словами голови уряду, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Українська правда

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Теми: Тернопількоронавірускарантин
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