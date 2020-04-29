В Тернополе отказались открывать продовольственные рынки раньше 11 мая

В Тернополе сообщили, что продовольственные рынки не заработают до окончания карантина.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом

Детали: На заседании Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом обсудили возможность открытия продовольственных рынков.

Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и тернопольчан. Поэтому решили до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать.

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Напомним: Кабинет министров разработал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.