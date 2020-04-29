В Тернополе отказались открывать продовольственные рынки раньше 11 мая

922 просмотра
Среда, 29 апреля 2020, 20:27

В Тернополе сообщили, что продовольственные рынки не заработают до окончания карантина.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом

Детали: На заседании Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом обсудили возможность открытия продовольственных рынков.

Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и тернопольчан. Поэтому решили до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: Кабинет министров разработал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Украинская правда
Темы: Тернополь коронавирус карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Житель Тернополя на обсервации в больнице покончил жизнь самоубийством 25 апреля 2020, 13:45
В тернопольской больнице скончалась женщина, которую привезли из Почаева 21 апреля 2020, 18:08
Жесткий карантин: в Тернополе запретили продавать весовое мороженое на улице 15 апреля 2020, 15:13
Все новости
Главные новости
Шмыгаль анонсировал новые смягчения карантина на следующем заседании правительства
У Зеленского объяснили, как маски с "Мрии" попали в "Эпицентр" Гереги
Кабмин назначил нового главу налоговой: что о нем известно
На Бали нашли мертвой украинскую семью
Все новости
мнение

Действительно нужно принимать душ каждый день?

школа

Всеукраинская школа онлайн запускает уроки для учеников 1-4 классов: расписание и темы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!